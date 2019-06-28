410 ملايين الشراء الأجنبي والمؤسسي بالأسهم في أسبوع

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: أنور داود

واصلت أسواق الأسهم استقطاب سيولة المستثمرين الأجانب على الرغم من الأداء المستقر للمؤشرات العامة، وذلك وسط ارتفاع مؤشر سوق دبي هامشياً بنسبة 0.13%، فيما ارتفع مؤشر سوق أبوظبي بنسبة بلغت 0.72%.

غلب الشراء الانتقائي على سلوك المستثمرين الأجانب وخاصة الأسهم القيادية الكبرى، إلى جانب بعض الأسهم الصغيرة في السوقين، الأمر الذي يشير إلى تحركات هادئة يحكمها اقتناص الفرص في أسهم الشركات، فيما اتجه العرب والخليجيون والمواطنون نحو التسييل.

ويسيطر الترقب على تداولات المستثمرين في السوقين، فضلاً عن الإجازات الصيفية التي تؤدي لضعف تداولات المستثمرين، حيث بلغت السيولة المجمعة في جلسة أمس، نحو 311.4 مليون درهم، موزعة بواقع 170 مليون درهم في أبوظبي، و141.4 مليون درهم في دبي، فيما بلغت الكميات المتداولة من الأسهم نحو 109.6 مليون سهم، منها 34.22 مليون في أبوظبي، و75.3 مليون درهم في دبي.

واستقر مؤشر سوق دبي المالي، مرتفعاً بنسبة 0.13%، مضيفاً 3.4 نقطة مكاسب، ليغلق عند مستوى 2626.06 نقطة، بعدما تخلى عن مستوى 2640 نقطة سجلها في الساعة الأولى من الجلسة.

وأغلق قطاع البنوك مستقراً في المنطقة الخضراء، مع ارتفاع «دبي التجاري» 5.56% إلى 3.8 درهم، من خلال صفقة واحدة بنحو 19 ألف درهم، كما ارتفع «مصرف عجمان» 0.55% إلى 0.91 درهم، فيما استقر «دبي الإسلامي» بتداول 17.7 مليون درهم، و«الإمارات دبي الوطني» بتداول 30.2 مليون درهم.

وتباينت إغلاقات قطاع العقار، مع ارتفاع «أرابتك» 1.35% إلى 1.5 درهم، بتداول 2.7 مليون درهم، و«داماك العقارية» 0.44% إلى 0.919 درهم، و«ديار للتطوير» 0.32% إلى 0.31 درهم، بينما تراجع «إعمار للتطوير» 0.25% إلى 4.01 درهم، و«الاتحاد العقارية» 1.18% إلى 0.335 درهم، وسط استقرار «إعمار العقارية»، بتداول 33 مليون درهم.

كما ارتفع سهم «دو» 0.98% إلى 5.15 درهم، بتداول 1.2 مليون درهم.

وفي قطاع الاستثمار، واصل سهم «شعاع كابيتال» ارتفاعه ليغلق عند 0.968 درهم، بنسبة 0.94%، فيما تراجع «سوق دبي المالي» 0.98% إلى 0.706 درهم، و«دبي للاستثمار» 1.6% إلى 1.23 درهم.

وفي السلع، ارتفع سهم «دي إكي بي إنترتينمنتس» 2.63% إلى 0.195 درهم، بتداول 1.7 مليون درهم.

وارتفع مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 0.72%، ليغلق عند مستوى 4991.68 نقطة وسط ارتفاع «البنوك» 0.87% و«الاتصالات» 0.85% و«الاستثمار» 0.23% و«الطاقة» 0.18%، مع تراجع «التأمين» 1.13% و«السلع» 1.72%.

وتجاوب السوق مع ارتفاع سهم «أبوظبي الأول» 0.81% إلى 14.86 درهم، بتداول 99 مليون درهم، إضافة إلى ارتفاع «أبوظبي التجاري» 1.1% إلى 8.3 درهم، بتداول 24 مليون درهم، و«أبوظبي الإسلامي» 0.65% إلى 4.65 درهم، بتداول 10.6 مليون درهم. وارتفع «اتصالات» السهم القيادي الثاني في مؤشر سوق العاصمة، 0.85% ليغلق عند 16.68 درهم، بتداول 17.6 مليون درهم تقريباً.

وفي قطاع الطاقة، ارتفع سهم «دانة غاز» 0.75% إلى 0.94 درهم، بتداول 4 ملايين درهم، فيما تراجع سهم «أدنوك للتوزيع» 0.75% إلى 2.66 درهم.

وفي الاستثمار، ارتفع سهم «الواحة كابيتال» 1.08% إلى 0.94 درهم، فيما تراجع «إشراق للاستثمار» 1.28% إلى 0.39 درهم. ووفقاً لبيانات التداول حسب الجنسيات في السوقين، سجل المستثمرون الأجانب محصلة الشراء الوحيدة بنحو 61.3 مليون درهم، وذلك نتيجة لمشتريات من الأسهم بقيمة 178.2 مليون درهم، ومبيعات بقيمة 117 مليون درهم.

وتوزعت المحصلة الشرائية في السوقين ما بين 23.8 مليون درهم في سوق دبي و 37.5 مليون درهم في سوق أبوظبي.

وسجل المواطنون محصلة بيعية بنحو 46.7 مليون درهم، نتيجة لمشتريات بقيمة 89 مليون درهم، ومبيعات بقيمة 135.7 مليون درهم.

وسجل العرب أيضاً محصلة بيعية بنحو 3.07 مليون درهم، نتيجة لمشتريات بقيمة 11.5 مليون درهم، ومبيعات بقيمة 14.6 مليون درهم.

كما سجل الخليجيون أيضاً محصلة بيعية بنحو 11.5 مليون درهم، نتيجة لمشتريات بقيمة 32.6 مليون درهم، ومبيعات بقيمة 44.2 مليون درهم.

وتباينت توجهات المستثمر المؤسسي في السوقين، بعدما سجلت المحافظ محصلة بيعية في دبي بنحو 3.5 مليون درهم، ومحصلة شرائية في أبوظبي بنحو 17.3 مليون درهم.

وبلغت مشتريات المؤسسات في السوقين نحو 258 مليون درهم، فيما بلغت المبيعات نحو 244.2 مليون درهم.