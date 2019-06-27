شكرا لقرائتكم خبر عن الشارقة الإسلامي: إقبال كبير من المستثمرين العالميين على إصدار الصكوك والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قال مصرف الشارقة الإسلامي المدرج بسوق أبوظبي للأوراق المالية أن عملية إصدار صكوك لاقت إقبالاً كبيراً من قبل المستثمرين العالميين.

وأوضح بيان المصرف الذي أطلعت عليه "أخبار اليوم" أن طلبات الاكتتاب بالصكوك وصلت إلى 4.8 مليار دولار أميركي، من أصل حجم الإصدار البالغ 500 مليون دولار.

وجاءت تسعيرة الإصدار بعائد 5% غير قابلة للاستدعاء لمدة ست سنوات، وهو أقل عائد على أي صكوك أو سندات رأس المال في تاريخ هذه الفئة بمنطقة الخليج العربي.

وأشار البيان إلى أن ذلك الوضع يعكس متانة المصرف وملاءته المالية، التي جذبت كبريات المؤسسات والأفراد عالمياً لهذا الاكتتاب.

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وأظهرت وثيقة نشرت بالأمس أن مصرف الشارقة الإسلامي المدرج بصدد جمع 500 مليون دولار من إصدار صكوك، لتعزيز رأس المال الأساسي، بعائد يبلغ 5%.

ويأتي إصدار صكوك رأس المال ذات الشق الأول، بعد عام حافل بالإنجازات التي حققها مصرف الشارقة الإٍسلامي خلال 2018، حيث نجح في التوسع بخدماته الاستثمارية والتمويلية، سواء على صعيد تمويلات الأفراد أو الشركات.

كان مجلس إدارة المصرف قد وافق في فبراير الماضي على إصدار صكوك غير قابلة للتحويل إلى أسهم بحد أقصى 2.8 مليار درهم لتعزيز كفاية رأسمال الشركة.

وكان المصرف قد أصدر العام الماضي صكوكا بقيمة 500 مليون دولار.