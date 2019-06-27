شكرا لقرائتكم خبر عن إدارة "معادن" تُوصي بزيادة رأس المال عن طريق تحويل دين مستحق بقيمة 3 مليار ريال إلى أسهم والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أوصى مجلس إدارة شركة التعدين العربية السعودية "معادن"، في اجتماعه المنعقد في 26 يونيو الجاري، بزيادة رأس مال الشركة عن طريق تحويل الدين المستحق لصندوق الاستثمارات العامة (الصندوق) والبالغ 796.370 مليون دولارأمريكي (بما يعادل 2.986 مليار ريالاً سعودياً) إلى أسهم إضافية، وذلك بعد تحويل دين الصندوق من شركة معادن للدرفلة إلى الشركة.

وقالت الشركة، في بيان لموقع السوق، اليوم الأربعاء، إن الهدف من تحويل الدين إلى تحسين وضع نسب السيولة لدى الشركة ووضعها الائتماني، وتحسين قدرتها على تحقيق أهدافها للنمو. ولن يترتب على زيادة رأس المال أي التزامات أو مساهمات مالية على المساهمين.

وفي بيان منفصل، أعلنت معادن عن تحويل ما تبقى من القرض المقدم من قبل صندوق الاستثمارات العامة من شركاتها التابعة: شركة معادن للدرفلة إلى الشركة، والبالغ 796.370 مليون دولارأمريكي (بما يعادل 2.986 مليار ريالاً سعودياً)؛ وذلك بعد توقيع الصندوق على اتفاقية تحويل قرضه من شركة معادن للدرفلة إلى الشركة والتي ستؤدي التزامات ذلك القرض أمام الصندوق.

ومن المُقرر أن تعلن الشركة عن تقدمها بطلب زيادة رأس المال عن طريق تحويل الدين إلى هيئة السوق المالية لأخذ موافقتها، وعن أي تفاصيل أخرى متعلقة بهذا الموضوع.

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وقامت "معادن" بتعيين كلاً من إتش إس بي سي العربية السعودية، والرياض المالية مستشاراً مالياً لإدارة عملية زيادة رأس المال عن طريق تحويل الدين إلى أسهم إضافية.

وأفادت الشركة بأن عضو مجلس إدارة الشركة عبدالله العيسى يرأس مجلس إدارة بنك الرياض الذي يملك حصة في شركة الرياض المالية، كما ترأس لبنى العليان مجلس إدارة بنك ساب الذي يملك في إتش إس بي سي العربية السعودية.

وجدير بالذكر أن الشركة حققت صافي خسائر بلغ 252.9 مليون ريال خلال الربع الأول من 2019، مقابل أرباح بلغت 753.8 مليون ريال في الربع المقابل من 2017.

وأرجعت الشركة تحقيق الخسائر إلى الانخفاض في أسعار البيع المحققة لجميع المنتجات، وكذلك انخفاض الكميات المباعة لمنتج الذهب ومنتج الألومنيوم، بالرغم من زيادة الكميات المباعة لمنتج ثنائي فوسفات الأمونيوم ومنتج الصفائح المدرفلة، بالرغم من زيادة الحصة في صافي أرباح مشروع معادن المشترك: (شركة معادن باريك للنحاس) بنسبة 23%، و(شركة الصحراء ومعادن للبتروكيماويات) بنسبة 100%.