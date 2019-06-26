الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - أسعار العقارات في ألمانيا تواصل ارتفاعها بقوة هذا العام

قدم المكتب الاتحادي للإحصاء معطيات جديدة حول أسعار العقارات في ألمانيا، قائلا إنها واصلت الارتفاع في الربع الأول من هذا العام بنسبة 5% مقارنة بعام 2018. ومنذ نهاية 2015 ارتفعت أسعار العقارات في عموم ألمانيا بنسبة %22.

واصلت أسعار العقارات في ألمانيا ارتفاعها بقوة خلال الربع الأول من العام الحالي. وأعلن المكتب الاتحادي للإحصاء في مدينة فيسبادن اليوم الأربعاء (26 حزيران/ يونيو 2019) أن أسعار العقارات ارتفعت في المتوسط بنسبة 5% في تلك الفترة مقارنة بنظيرتها في 2018.

وزادت نسبة الارتفاع في أسعار المساكن في أكبر سبع مدن على نحو حاد لتصل إلى 8,6%، وارتفع سعر المسكن الذي يتسع لعائلة واحدة أو عائلتين بنسبة 6,9. وهذه المدن السبع هي العاصمة برلين وميونيخ وهامبورغ وفرانكفورت وكولونيا (كولن) وشتوتغارت ودوسلدورف.

ولم ترتفع أسعار المساكن بمثل هذه القوة في المناطق الريفية، إذ ارتفعت أسعار الشقق بنسبة 1,7% في الأماكن الكثيفة السكان، فيما ارتفعت أسعار المنازل (البيوت) بنسبة 4,3%. ووصلت نسبة الارتفاع في الأماكن منخفضة السكان إلى 1,1% للشقق و4,5 % للمنازل.

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وتشهد أسعار العقارات في ألمانيا ارتفاعا منذ نحو عشرة أعوام بسبب تدني أسعار الفائدة والحالة الاقتصادية الجيدة بالإضافة إلى الهجرة القوية ولاسيما إلى المدن. ومنذ نهاية عام 2015 ارتفعت أسعار العقارات في عموم ألمانيا بنسبة 22 في المائة.

وكان البنك المركزي الألماني قد حذر مرارا من ارتفاع أسعار الشقق والمنازل في المدن بنسبة وصلت إلى 30%.