«سَفِلز»: خط دبي للحرير يعزز الطلب على العقارات الصناعية

دبي:”الخليج 365”

أصدرت شركة الاستشارات العقارية «سَفِلز»،، تقريرها عن سوق العقارات الصناعية في دبي للنصف الأول من عام 2019 أشارت فيه إلى أن اختلال التوازن بين العرض والطلب دفع الأسواق الصغيرة المتخصصة بمساحات التخزين والتصنيع في دبي نحو تحديات صعبة؛ حيث انخفضت أسعار تأجير العقارات من الفئة الأولى في المدينة بنسبة تراوحت بين 4% و6%، وشهدت أسعار تأجير العقارات من الفئة الثانية تراجعاً بنسبة 8% و10%، وذلك وفقاً لمقارنة نصف سنوية.

ومع ذلك، يُتوقع ارتفاع الطلب خلال النصف الثاني من العام بفضل مبادرات مثل استراتيجية خط دبي للحرير، والانتشار المتزايد لمزوّدي خدمات التجارة الإلكترونية والخدمات اللوجستية للطرف الثالث في المدينة.

وبالنظر لتاريخ دبي الطويل ومكانتها العالمية في مجال نقل البضائع وعبورها، والمسيرة الطويلة التي قطعتها الدولة في سبيل تحقيق تحوّلات مادية مهمة، أصبحت الاقتصادات المحلية أكثر ميلاً نحو الاستهلاك بدلاً من كونها مجرد نقاط عبور للبضائع. وبناء على ذلك، تلعب السوق المحلية دوراً فعلياً في تغيير متطلبات سلسلة التوريد والعمليات اللوجستية.

وخلال مشاركتها في قمة التخزين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أشارت ناديا عبدالعزيز، رئيس اللجنة الوطنية للشحن والخدمات اللوجستية، إلى أن السوق الإماراتية تتبوأ حالياً المرتبة الأولى في المنطقة والثالثة في العالم بين أسواق الخدمات اللوجستية الأكثر قوة. وللحفاظ على هذه المكانة رفيعة المستوى، يتوقع تقرير «سَفِلز» أن تلعب الاستراتيجية الطموحة للحكومة بشأن خط دبي للحرير دوراً مهماً في تعزيز الطلب على مساحات التخزين والتصنيع في المدينة، لاسيما بين المستثمرين الصينيين. وتركز هذه الاستراتيجية على دفع عجلة التجارة بين المناطق الحرة، والإمارات، وربط الخدمات اللوجستية بما في ذلك بين مختلف المواقع التابعة لموانئ دبي العالمية حول العالم.