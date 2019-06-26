شكرا لقرائتكم خبر عن «2 إكس إل» تعتزم إنشاء مصانع للأثاث في الإمارات والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي«الخليج»
قال سعود السعدي مدير عام متاجر «2 إكس إل» للأثاث والديكور المنزلي، إن المتجر لديه 9 فروع في الدولة، مشيراً إلى انهم سيفتتحون المزيد من المعارض خلال الفترة المقبلة.
وأضاف السعدي في تصريحات ل«الخليج» خلال افتتاح متجر «2 إكس إل» للأثاث والديكور المنزلي في مول «أب تاون» مردف دبي، انهم بصدد إنشاء صناعة متخصصة بالأثاث خلال العام المقبل، مشيراً إلى أن قطاع التجزئة في حالة استقرار خلال الفترة الحالية، متوقعاً أن ينتعش القطاع خاصة مع اقتراب معرض إكسبو 2020.
وأكد السعدي أن افتتاح المتجر في «مول أب تاون» مردف الذي يمتد عل مساحة 11800 قدم مربعة، سيلبي احتياجات المتسوقين من المنتجات غير التقليدية.
وقال آميت ياداف، مدير التسويق، «2 إكس إل» للأثاث والديكور المنزلي، إن: «العملاء اليوم ينظرون إلى المحتوى بشكل مختلف عما كانوا يفعلون قبل بضع سنوات، حيث إن الديكورات الفخمة صممت مع الأخذ في الاعتبار ثلاثة جوانب متميزة، وهي الشكل، الإحساس، والهدف، وهو ما ترجم إلى أعلى جودة، وأفضل ملاءمة، وأمتع تجربة للمشترين من عملائنا».
وأضاف آميت: «أعيد تصميم المساحة في معرض «2 إكس إل» في «مول أب تاون» مردف، لمساعدة المتسوقين على التجول بشكل أفضل من أجل تجربة تسوق فريدة».
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