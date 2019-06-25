السوق السعودي يرتفع بـ0.6 % عند 8650 نقطة

أنهى مؤشر السوق السعودي، جلسة اليوم الثلاثاء، على ارتفاع بنسبة 0.6 %، مغلقًا عند 8650 نقطة (+ 51 نقطة)، وسط تداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 4.6 مليار ريال.

وشهدت الجلسة ارتفاعًا لأغلب الأسهم المتداولة حيث أنهت أسهم “جبل عمر” و”بنك الرياض” و”دار الأركان” و”ساب” و”مصرف الإنماء” و”كهرباء السعودية” و”الاتصالات السعودية” تداولاتها على ارتفاع بنسب تراوح بين 1 و 4 %.

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