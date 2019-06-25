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الامتياز يكتسي باللون الأخضر – تحليل صباحي – 25-06-2019

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قفز سهم شركة الامتياز للاستثمار (ALIMTIAZ) ارتفاعاً بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية ، لينجح بالتخلص من الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، محققاً أرباحاً بلغت نسبتها 2.31% بما يعادل 3.00 نقطة ، وسط بدء توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية ، في ظل سيطرة الاتجاه التصحيحي الصاعد على المدى القصير .

 

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ولذلك نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة ثبات الدعم 128.00 ، ليستهدف مستوى المقاومة 136.00 استعداداً لمهاجمته .

 

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 128.00 المقاومة 136.00 .

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