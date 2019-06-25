شكرا لقرائتكم خبر عن سيرا يعاني من الضغوط السلبية – تحليل صباحي – 25-06-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم مجموعة سيرا القابضة (1810) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية ، ليصل إلى الاستناد لمستوى الدعم 17.08 ، هذا المستوى الذي يمثل نسبة 50% من مستويات فيبوناتشي التصحيحية للموجة الصاعدة على المدى القصير (من 12.38 إلى 20.78) ، ليسجل خسائر بلغت نسبتها -1.70% بما يعادل -0.30 ريال ، وسط توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية ، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء ، وبضغط سلبي متواصل للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة .

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ولهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة ، خاصة في حالة كسره للدعم 17.08 ، ليستهدف بعدها مستوى الدعم التالي عند 16.21 الذي يمثل نسبة 61.8% من نفس المستويات التصحيحية السابق ذكرها .

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 16.50 ومستوى المقاومة 17.95 .