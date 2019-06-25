شكرا لقرائتكم "الطاقة الدولية" مستعدة لمواجهة أعطال الإمدادات بسبب توترات الشرق الأوسط ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - دبلن – "الحياة" | منذ 14 ساعة في 24 يونيو 2019 - اخر تحديث في 24 يونيو 2019 / 20:48

أكد المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية فاتح بيرول، أن الوكالة تشعر بقلق بالغ من التأثير الذي قد تسببه توترات الشرق الأوسط على أمن الطاقة العالمي.



وقال بيرول خلال مؤتمر صحافي في دبلن اليوم (الاثنين): "إنه ستتخذ إجراءات في حال حدوث أي تعطل مادي للإمدادات، وإن النمو القوي في سعر النفط الصخري الأميركي حال هو الآخر دون زيادات أقوى".

وارتفعت أسعار النفط معززة المكاسب التي حققتها الأسبوع الماضي، بفعل التوترات في المنطقة، لكن المخاوف من احتمال ضعف الطلب حدت من المكاسب.