شكرا لقرائتكم أسهم البحرين تخسر 7 ملايين دينار ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - الرياض – عبده المهدي | منذ 14 ساعة في 24 يونيو 2019 - اخر تحديث في 24 يونيو 2019 / 20:25

أنهى المؤشر العام لبورصة البحرين تعاملات اليوم (الاثنين) على تراجع 0.07 في المئة تعادل 1.08 نقطة، هبوطا الى 1454.78 نقطة في مقابل 1455.86 نقطة لليوم السابق، لتتقلص مكاسب المؤشر منذ مطلع 2019 الى 8.8 في المئة، في حين أقفل مؤشر البحرين الاسلامي على تراجع بنسبة 0.50 في المئة ما يعادل 3.80 نقطة الى 753.31 مقابل 757.11 نقطة لليوم السابق، لترتفع خسارة المؤشر الاسلامي منذ مطلع 2019 الى 8.48 في المئة.



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وبالنظر الى الاجماليات، فنجد ارتفاعا في كمية الأوراق المالية المتداولة في "بورصة البحرين" الى 6.8 مليون سهم في مقابل 5.3 مليون اليوم السابق بنسبة 28 في المئة، فيما ارتفعت القيمة المتداولة الى 1.85 مليون دينار في مقابل 1.7 مليون اليوم السابق بنسبة 11 في المئة، نفذت من خلال 78 صفقة في مقابل 47 صفقة بزيادة 66 في المئة تعادل 31 صفقة.

وهبطت القيمة السوقية للأسهم المدرجة الى 9.11 بليون دينار 7 ملايين نسبتها 0.07 في المئة، جاء ذلك بعد تداول أسهم 13 شركة، ارتفعت شركة واحدة، وهبطت 5 شركات، واستقرت 7 شركات أخرى.

وواصل قطاع المصارف تصدره البورصة بعد أن بلغت قيمة أسهمه المتداولة 1.68 مليون دينار بحريني، شكلت 91 في المئة من السيولة المتداولة، جاءت من تداول 6.1 مليون سهم، نفذت من خلال 42 صفقة.

وتصدر سهم الأهلي المتحد الاسهم المدرجة في البورصة بقيمة أسهم متداولة بلغت 1.6 مليون دينار، نسبتها 87 في المئة من إجمالي سيولة البورصة، من تداول 5.02 مليون سهم، تلاه سهم بتلكو بسيولة 8 ألف دينار نسبتها 5 في المئة، من تداول 246 ألف سهم.