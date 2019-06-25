شكرا لقرائتكم خبر عن «نفط الشارقة» تؤكد استمرار العمل في محطة الغاز المسال والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكدت مؤسسة نفط الشارقة الوطنية أن العمل في منشأة تخزين ومعالجة الغاز المسال قائم على قدم وساق.

وجاء في بيان للمؤسسة نقلته «ميد»:«تواصل مؤسسة نفط الشارقة الوطنية خططها الخاصة بتنفيذ مشروع الشارقة للغاز المسال كمشروع استراتيجي لضمان توفير إمدادات ثابتة من الغاز في الوقت المناسب لتلبية حاجة الإمارة من الطاقة في المستقبل.»

يذكر أن المؤسسة وقعت في ديسمبر عام 2017 عقداً مع شركة «يونبر» الألمانية لإقامة محطة للغاز المسال قبالة ميناء الحمرية.

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