شكرا لقرائتكم خبر عن هاني ويل يستجمع قواه الإيجابية – تحليل – 24-06-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم هاني ويل - HONEYWELL INTERNATIONAL INC- (Honeywell) في آخر جلساته ، ليحاول اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على الارتفاع من جديد ، وتصريف تشبعه الشرائي الواضح بمؤشرات القوة النسبية ، وذلك وسط استقرار تداولاته أعلى مستوى 173.80 ، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط والقصير بمحاذاة خط اتجاه ، مع استمرار الدعم الإيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة .

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ولذلك تشير توقعاتنا إلى ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة ، خاصة في حالة استقراره أعلى مستوى 173.80 ، ليستهدف مستوى المقاومة 180.81 .

الاتجاه المتوقع لتداولات اليوم : مرجح ارتفاعه