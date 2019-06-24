جولدمان ساكس يلامس مقاومة متوسطه المتحرك البسيط – تحليل – 24-06-2019

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم وسط تأثر سهم جولدمان ساكس - GOLDMAN SACHS GROUP INC- (GS) بتركيبة فنية سلبية متكونة على المدى القصير وهو نموذج الوتد الصاعد كما هو موضح بالرسم البياني المرفق ، ارتفع السهم بتداولاته الأخيرة كمحاولة تصحيحية قصيرة الأجل ، مصحوباً بتوارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية ، ليلامس مقاومة متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة . Advertisements ولهذا نحن نتوقع انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة ثبات المقاومة 201.50 ، ليستهدف مستوى الدعم 186.34 . الاتجاه المتوقع لتداولات اليوم : هابط

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