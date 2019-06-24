شكرا لقرائتكم خبر عن والت ديزني ينخفض بتأثير مقاومة محورية – تحليل – 24-06-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم على اثر ثبات مستوى المقاومة المحوري 142.30 والذي كنا قد أشرنا إليه بتقاريرنا السابقة كمستهدف سعري لارتفاع السهم الأخير ، انخفض سهم والت ديزني - WALT DISNEY COMPANY- (DIS) في آخر جلساته ، ليحاول اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على الارتفاع من جديد ، وتصريف تشبعه الشرائي الواضح بمؤشرات القوة النسبية ، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط والقصير بمحاذاة خط اتجاه ، وبضغط إيجابي متواصل للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة .

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ولذلك نحن نرجح عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة ، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة 142.30 ، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة 149.56 .

الاتجاه المتوقع لتداولات اليوم : مرجح ارتفاعه