روسيا: المحادثات مع أرامكو السعودية في مشروع الغاز الطبيعي المسال-2 لم تنته بعد

جدة - عمرو شويل موسكو- الخليج 365:

قال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك اليوم الاثنين أن المحادثات مع أرامكو السعودية في مشروع الغاز الطبيعي المسال-2 في القطب الشمالي لم تنته بعد.

وقال ان هناك الكثير من الضبابية في أسواق الطاقة العالمية وان اتفاق النفط العالمي ساهم في استقرار الأسواق.

وقال نوفاك في تصريحات صحافية : أسواق النفط استقرت والاستثمارات أصبحت جذابة بفضل اتفاق خفض الإنتاج العالمي

ونرى التنافس يحتدم في أسواق الطاقة العالمية.