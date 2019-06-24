الان تتابع روسيا: المحادثات مع أرامكو السعودية في مشروع الغاز الطبيعي المسال-2 لم تنته بعد والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل موسكو- الخليج 365:
قال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك اليوم الاثنين أن المحادثات مع أرامكو السعودية في مشروع الغاز الطبيعي المسال-2 في القطب الشمالي لم تنته بعد.
وقال ان هناك الكثير من الضبابية في أسواق الطاقة العالمية وان اتفاق النفط العالمي ساهم في استقرار الأسواق.
وقال نوفاك في تصريحات صحافية : أسواق النفط استقرت والاستثمارات أصبحت جذابة بفضل اتفاق خفض الإنتاج العالمي
ونرى التنافس يحتدم في أسواق الطاقة العالمية.
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