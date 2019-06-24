الرياض تتصدر مناطق السعودية في أعداد الموظفات السعوديات المستفيدات من برنامج دعم نقل المرأة العاملة (وصول)

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أكد صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) استمرار تسجيل المنشآت الراغبة في الانضمام لبرنامج التدريب الصيفي (صيفي) حتى الأول من ذي القعدة المقبل، وذلك عبر رابط البرنامج الالكترونيhttps://saifi.hrdf.org.sa ، ومن المقرر أن يبدأ تنفيذ البرنامج سيبدأ في 4 ذي القعدة 1440هـ..

وارتفع عدد الفرص التدريبية المعروضة أمام الطلاب المنضمين إلى برنامج التدريب الصيفي (صيفي) إلى 20,725 فرصة تدريبية، تقدمها 1190 منشأة مشاركة في البرنامج حتى الآن.

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وأصدر صندوق تنمية الموارد البشرية دليلا إرشاديا للمنشآت على الموقع الالكتروني لـ"صيفي" لشرح كيفية المشاركة في البرنامج.

ويقدم "صيفي" فرصا تدريبية للطلاب والطالبات في منشآت القطاع الخاص والجهات التدريبية، على ألا يقل عمر الطالب أو الطالبة عن 17 عاما، وذلك بهدف إكسابهم مهارات وخبرات عملية خلال فترة الصيف، وتأهيلهم لتلبية احتياجات سوق العمل.

ويأتي تنفيذ برنامج التدريب الصيفي "صيفي"، بناء على الأمر السامي الكريم الصادر برقم (7/ب/2942) وتاريخ 1 / 3 / 1418هـ وقرار وزير العمل والتنمية الاجتماعية رقم (1/1047) وتاريخ 8 / 3 1429هـ المنظم لعمليات التنفيذ، الذي يلزم منشآت القطاع الخاص التي تستخدم 25 عاملا فأكثر بقبول نسبة من الطلبة والطالبات، بهدف التدريب وإكسابهم مهارات وخبرة عملية خلال فترة الصيف.

ويتمحور دور الصندوق في الإشراف على برنامج التدريب الصيفي من خلال وضع الخطط الاستراتيجية والتنفيذية، والقيام بالعملية التنظيمية من خلال التواصل مع الجهات المعنية الرئيسة، وزارة العمل والتنمية الاجتماعية والغرف التجارية ومنشآت القطاع الخاص والجهات التدريبية والطلاب.