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شكرا لقرائتكم خبر عن بيتك يتصدر قائمة الأكثر تداولاً – تحليل صباحي – 24-06-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم وسط محاولات سهم بيت التمويل الكويتي (KFH) المستمرة بمهاجمة مستوى المقاومة المحوري 699.00 ، يأتي ارتفاعه الأخيرة بصورة طفيفة بلغت نسبتها 0.29% بما يعادل 2.00 نقطة ، وذلك وسط سيطرة تامة للاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط والقصير بمحاذاة خط اتجاه ، مع بدء توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية ، وبضغط إيجابي متواصل للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة .
ولذلك نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة ، خاصة في حالة اختراقه لمستوى المقاومة 693.00 ، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة 715.85 .
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 671.00 ومستوى المقاومة 715.85 .
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