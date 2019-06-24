شكرا لقرائتكم خبر عن إسمنت الجوف يظهر تحذيرات سلبية – تحليل صباحي – 24-06-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أغلق سهم إسمنت الجوف (3091) على عدم تغيير في آخر جلساته ، مستنداً إلى مستوى الدعم المهم 7.80 ، وليتخطى دعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، مما يعرض نفسه لضغطه السلبي بتداولاته القادمة ، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى المتوسط ، مع بدء توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية ، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء ، بشكل مبالغ فيه مقارنة بحركة السعر ، مما يوحي ببدء تكون دايفرجنس سلبي بمؤشر الستوكاستيك .

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ولهذا نحن نتوقع انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة ، خاصة في حالة كسره للدعم 7.80 والاستقرار أدناه ، ليستهدف بعدها مستوى الدعم المحوري 7.40 مرة أخرى .

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 7.70 ومستوى المقاومة 8.02 .