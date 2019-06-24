- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن إسمنت الجوف يظهر تحذيرات سلبية – تحليل صباحي – 24-06-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أغلق سهم إسمنت الجوف (3091) على عدم تغيير في آخر جلساته ، مستنداً إلى مستوى الدعم المهم 7.80 ، وليتخطى دعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، مما يعرض نفسه لضغطه السلبي بتداولاته القادمة ، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى المتوسط ، مع بدء توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية ، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء ، بشكل مبالغ فيه مقارنة بحركة السعر ، مما يوحي ببدء تكون دايفرجنس سلبي بمؤشر الستوكاستيك .
ولهذا نحن نتوقع انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة ، خاصة في حالة كسره للدعم 7.80 والاستقرار أدناه ، ليستهدف بعدها مستوى الدعم المحوري 7.40 مرة أخرى .
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 7.70 ومستوى المقاومة 8.02 .
كانت هذه تفاصيل خبر إسمنت الجوف يظهر تحذيرات سلبية – تحليل صباحي – 24-06-2019 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.