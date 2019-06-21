شكرا لقرائتكم خبر عن بنك الكويت الوطني يبحث عن قاع صاعد – تحليل صباحي – 20-06-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل سهم بنك الكويت الوطني (NBK) الانخفاض بتداولاته الأخيرة على المدى القصير ، وذلك مع توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية ، وسط محاولاته البحث عن قاع صاعد يتخذ منه قاعدة قد تساعده على الارتفاع والتعافي من جديد ، مسجلاً خسائر بلغت نسبتها -0.83% بما يعادل -8.00 نقطة ، في ظل استمرار الضغط الإيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، مع سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط اتجاه .

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ولذلك تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة ، بشرط ثبات مستوى الدعم 940.00 ، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 1000.00 .

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 945.00 ومستوى المقاومة 984.00 .