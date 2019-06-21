شكرا لقرائتكم ‬"ناس" يشتري 20 طائرة "إرباص" بـ 9 بلايين ريال لنقل 5 ملايين معتمر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - باريس – "الحياة" | منذ 5 ساعات في 20 يونيو 2019 - اخر تحديث في 20 يونيو 2019 / 19:05

وقع طيران ناس مذكرة تفاهم مع شركة ارباص لشراء 20 طائرة من نوعي ‪A321XL‬R وA321LR الأحدث من نوعها، بقيمة 9 بلايين ريال، وتم الاتفاق على جدولة استلامها في عام 2023.



‪ ‬وقال رئيس مجلس ادارة شركة طيران ناس عايض الجعيد: "إن توقيع مذكرة التفاهم لطلبية الشراء تعد الأبرز من نوعها في المنطقة، وتأتي هذه الخطوة لتعزيز استراتيجية طيران ناس في خططة التوسعية في وجهات طويلة المدى والتي تهدف إلى فتح أسواق ومحطات جديدة".

من جهته، أوضح الرئيس التنفيذي لطيران ناس بندر المهنا، ان الطائرات من نوعي ‪A321XL‬R و A321LR ذات مدى تشغيلي طويل يصل إلى 8,700 كيلومتر بتحليق يصل الى 11 ساعة إضافة إلى كفاءتها التشغيلية واستهلاكها الوقود بشكل أقل بنسبة 30 في المئة مقارنة في الجيل السابق المنافس لها، وسيكون طيران ناس من أوائل الشركات المشغلة لهذا النوع من الطائرات في المملكة.

وقال: ""نستهدف من خلال هذه الطلبية للطائرات اسواق العمرة لنقل حوالى 5 ملايين معتمر سنوياً، والتي ستساهم إلى زيادة أعداد الحجاج والمعتمرين وفقاً لرؤية المملكة للوصول إلى 30 مليون معتمر سنوياً بحلول 2030، إضافة إلى فتح أسواق ومحطات جديدة للمسافرين داخل وخارج المملكة".

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واضاف: "سعداء بالنجاحات المتواصلة لطيران ناس منذ تأسيس الشركة، ونحن نطمح أن نكون شركة طيران لها مكانتها العالية في المنطقة، حيث قمنا في عام 2017 بعقد شراء يصنف كثاني أكبر صفقة من نوعها لشراء 120 طائرة جديدة من طراز ارباص ‏‪A320neo‬‏ بقيمة بلغت 32 بليون ريال، وتسلمنا طائرتين منها الى يومنا هذا، وخلال الأسبوع المقبل سيتم استلام الطائرة الثالثة، والتي تعد هي الاولى من نوعها في المملكة".

ونوه المهنا إلى أن صفقات طيران ناس لشراء الطائرات منذ 2017 بلغت قيمتها حوالى 41 بليون ريال، ونقل أكثر من 43 مليون مسافر منذ التأسيس، جميعها تعطي مؤشر ودلالةً واضحة على القوة الاقتصادية المتينة للسوق السعودي بشكل عام وقطاع الطيران فيه بشكل خاص".

وأشار إلى أن طيران ناس في 2019 دشن رحلات مباشرة إلى فيينا، وتبليسي، وباتومي، وسراييفو، وباكو، ونيودلهي، إضافة إلى زيادة السعة المقعدية للرحلات الداخلية والدولية والتي تحتم زيادة في عدد أسطول الطائرات للوصول الى وجهات اكثر‪.‬

‪وجاء توقيع مذكرة التفاهم لشراء 20 طائرة من شركة إيرباص خلال معرض باريس الدولي للطيران بعد حصول طيران ناس على جائزتين عالميتين من جوائز سكاي تراكس العالمية، كانت الجائزة الاولى بتحقيق طيران ناس أفضل طيران اقتصادي بالشرق الاوسط للمرة الثالثة على التوالي، وجائزة أفضل موظفي خدمة طيران في الشرق الاوسط.

يذكر أن طيران ناس هو الطيران الاقتصادي الرائد في المملكة العربية السعودية، حيث يُشغّل أكثر من 1200 رحلة طيران أسبوعياً إلى 35 وجهة (محلية ودولية) على متن أسطوله المكون من 30 طائرة، ومنذ انطلاقته عام 2007 م، نقل طيران ناس أكثر من 43 مليون مسافر على متن رحلاته، وقد شهد هذا العدد نمواً مطرداً خلال السنوات الـ 12 الماضية، حيث يحرص على تقديم أفضل الخدمات بأفضل الأسعار، والالتزام بدقة مواعيد الرحلات، وجودة الخدمات الفائقة المقدمة لضيوفه المسافرين.