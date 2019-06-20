شكرا لقرائتكم خبر عن البلاديوم يرتفع اعلى 1500 دولار للأوقية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار البلاديوم خلال تداولات اليوم مع ارتفاع الطلب على المعدن من شركات السيارات بالتزامن مع انخفاض واسع النطاق للدولار أمام أغلب العملات الرئيسية.



ويأتي ما يقرب من 85% من الطلب على البلاديوم من صناعة السيارات كما ارتفع سعره بنحو 90% خلال الأشهر السبعة المنتهية في مارس/آذار، وبلغ حاجز 1600 دولار للأوقية بعد تضاؤل المعروض وانتعاش الطلب.

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ومنذ أن بلغ هذا الحاجز، تراجعت أسعار البلاديوم وسط زيادة في المخزونات، ولكن على الأرجح، سيواصل ارتفاعه نتيجة الطلب من شركات السيارات .



وفي سياق متصل، انخفض مؤشر الدولار (امام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 14:04 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.4% إلى 96.7 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 97.2 نقطة وأقل مستوى عند 96.5 نقطة.



وعلى صعيد التداولات، ارتفع سعر البلاديوم بحلول الساعة 13:55 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.6% إلى 1502 دولار للأوقية، وسجل أعلى سعر عند 1525.1 دولار للأوقية، بينما سجل أقل سعر عند 1493.2 دولار للأوقية.