كتب: ضياء السقا
ارتفعت أسعار الذهب، في السوق المصري، اليوم الخميس، بمقدار 14 جنيها، بالمقارنة بأسعار أمس.
وكانت أسعار الذهب عالميا قد صعدت لأعلى مستوى لها في 5 سنوات، حيث ارتفعت أوقية الذهب من 1345 دولار إلى 1381 دولار.
وجاء متوسط أسعار الذهب في الأسواق المصرية اليوم كالتالي:
عيار 18 بـ 552 جنيها للجرام
عيار 21 بـ 645 جنيها للجرام
عيار 24 بـ 737 جنيها للجرام
سعر الجنيه الذهب 5160 جنيه
ملحوظة: الأسعار بدون إضافة المصنعية، وقد تختلف من محل لأخر.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد صعوده لأعلى مستوى عالميا.. ارتفاع حاد لأسعار الذهب في مصر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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