بعد صعوده لأعلى مستوى عالميا.. ارتفاع حاد لأسعار الذهب في مصر

كتب: ضياء السقا

ارتفعت أسعار الذهب، في السوق المصري، اليوم الخميس، بمقدار 14 جنيها، بالمقارنة بأسعار أمس.

وكانت أسعار الذهب عالميا قد صعدت لأعلى مستوى لها في 5 سنوات، حيث ارتفعت أوقية الذهب من 1345 دولار إلى 1381 دولار.

وجاء متوسط أسعار الذهب في الأسواق المصرية اليوم كالتالي:

عيار 18 بـ 552 جنيها للجرام

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عيار 21 بـ 645 جنيها للجرام

عيار 24 بـ 737 جنيها للجرام

سعر الجنيه الذهب 5160 جنيه

ملحوظة: الأسعار بدون إضافة المصنعية، وقد تختلف من محل لأخر.