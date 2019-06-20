الان تتابع السعودية تطرح مناقصة عالمية لشراء 900 ألف طن من الشعير والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الرياض- الخليج 365: قالت المؤسسة العامة للحبوب في السعودية اليوم الخميس إنها طرحت مناقصة عالمية لشراء 900 ألف طن من علف الشعير. وذكرت المؤسسة في إشعار على موقعها الإلكتروني أنها تريد شحن الشعير في الفترة بين أغسطس آب وأكتوبر تشرين الأول.

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