الإمارات الأولى إقليمياً باستضافة مركزي بيانات لـ «مايكروسوفت»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: حمدي سعد

أكد عمر بن سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي، أن تدشين شركة «مايكروسوفت» العالمية لمركزي بيانات سحابية لها في الإمارات؛ سيعزز عمليات التحول الرقمي في الدولة، ويوفر قدرات تقنية كبيرة في متناول الشركات على مختلف أحجامها، كما يرسخ مكانة الدولة مركزاً عالمياً لخدمات الحوسبة على مستوى العالم.

قال العلماء خلال مؤتمر عقدته «مايكروسوفت» للإعلان عن تدشين مركزي «مايكروسوفت» في الإمارات، صباح أمس، إن اقتصاد البيانات الذي يعد وقود الاقتصاد العالمي اليوم سيضيف 13 تريليون دولار للاقتصاد العالمي بحلول 2030.

أضاف: إن مركزي البيانات يعزّزان بيئة الحوسبة السحابية والبنية التحتية الرقمية في الإمارات، ويمكنان من الاستفادة من تقنيات الثورة الرابعة وتأمين بيئة داعمة لازدهار الشركات الصغيرة والمتوسطة، مع تطوير رأٍس المال البشري المؤهل تقنياً؛ للاستفادة من الفرص الكبيرة التي ستوفرها المبادرات الرقمية في الدولة.

وأوضح العلماء: إن كمية البيانات الهائلة التي ينتجها ويستخدمها الأفراد والشركات اليوم ستغير أسلوب حياتنا التي ستقاس أهميتها بالمقارنة مع حجم البيانات التي سنولدّها وليس الأيام التي نعيشها، وهذا بدوره سيحول المدن والدول، وستكون هنالك عواصم جديدة للتقنية والابتكار في العالم.

مركز للاتصالات والمعلومات

من جانبه، قال حمد عبيد المنصوري، مدير عام الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات في كلمة له بمناسبة الحدث: «إن إطلاق «مايكروسوفت» لخدمات الحوسبة السحابية في دولة الإمارات يؤكد الدور الرائد والمكانة المركزية لدولة الإمارات في قطاع الاتصالات والمعلومات».

أضاف المنصوري: «ويساهم وجود خدمات سحابية في المنطقة في تعزيز ثقافة الابتكار، وخصوصاً ضمن فئة الشركات الناشئة ورواد الأعمال؛ لبناء خدمات ومنتجات رقمية تنافس عالمياً، كما يؤدي ذلك إلى خلق فرص عمل جديدة في الدولة في مجال تقنية المعلومات».

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مليون جهة

قال سيد حشيش المدير العام الإقليمي لدى شركة «مايكروسوفت الخليج» في تصريحات على هامش المؤتمر: إن افتتاح مركزي «مايكروسوفت» فائق السعة لخدمات البيانات السحابية لأول مرة في الإمارات يتوقع أن يوفرا خدمات لنحو مليون جهة حكومية وشركة في الإمارات والمنطقة خلال 3 سنوات مقبلة، كما سيوفران نحو 55 ألف فرصة عمل جديدة في الإمارات حتى 2022.

وأضاف: إن «مايكروسوفت» تعد أول مزود للخدمات السحابية في الإمارات يحصل على شهادة «هيئة أبوظبي الرقمية» و«مركز دبي للأمن الإلكتروني»، مشيراً إلى أن المركزين يرفعان عدد مراكز الشركة من هذا النوع على مستوى العالم إلى 54 مركزاً.

وأوضح: إن المركزين يوفران خدمات تخزين بيانات سحابية من شأنها تمكين جميع العملاء والشركاء في المنطقة من اغتنام فوائد الثورة الصناعية الرابعة؛ من أجل تحقيق أهدافهم، فيما يساهم المركزان في تحقيق وفورات في الإنفاق على شراء الأجهزة بنحو 50 % وبما يصل إلى نحو 80% في استهلاك الطاقة.

وقال: إن المركزين الجديدين يقع أحدهما في أبوظبي والآخر في دبي وسينضمان إلى البنية التحتية السحابية العالمية ل«مايكروسوفت».

ويوفر مركزا الشركة الآن خدمات «مايكروسوفت آزور» و«مايكروسوفت أوفيس 365» في الإمارات، إضافة إلى خدمات سحابية تتضمن تحليلات البيانات؛ والذكاء الاصطناعي، وإنترنت الأشياء.

حماية البيانات

ستتمكن المنظمات والشركات من الاستفادة من موقع المراكز السحابية الجديدة عن طريق تحقيق متطلب «مقر إقامة البيانات» الذي من شأنه تأمين المحافظة على بيانات العملاء الأساسية داخل دولة الإمارات، علماً أنه يتم حماية هذه البيانات بشكل أكبر من خلال اعتماد مايكروسوفت على آيزو ISO/‏IEC 27018 كأول مدونة تنظم ممارسات الخصوصية في الحوسبة السحابية بما يتماشى مع متطلبات الامتثال لمعايير صناعة بطاقات الدفع «PCI» وكذلك اللوائح العامة لقوانين حماية البيانات «GDPR».