شكرا لقرائتكم هبوط مؤشرات بورصة "الكويت" الثلاثة يوما ثانياً ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - الرياض - عبده المهدي | منذ 5 ساعات في 19 يونيو 2019 - اخر تحديث في 19 يونيو 2019 / 20:46

حققت بورصة الكويت خلال تعاملاتها اليوم (الأبعاء) تراجعا في معدلات الاداء، إذ هبطت قيمة الأسهم المتداولة 3 في المئة الى 29 مليون دينار في مقابل 30 مليونا لليوم السابق، وهبط عدد الصفقات المنفذة 7.4 في المئة الى 5298 صفقة في مقابل 5720 صفقة، بينما ارتفعت الكمية المتداولة 6 في المئة الى 130 مليون سهم في مقابل 123 مليوناً.



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وصاحب تراجع الاداء، تراجعا في مؤشرات البورصة لليوم الثاني على التوالي، إذ سجل مؤشر السوق الرئيس أكبر خسارة نسبتها 0.23 في المئة تعادل 11 نقطة الى 4742 نقاط في مقابل 4753 نقطة، وهبط مؤشر السوق الاول 0.04 في المئة تعادل 3 نقاط الى 6304 نقاط في مقابل 6306 نقاط لليوم السابق، وهبط مؤشر السوق العام 0.09 في المئة الى 5775 نقطة.

وتصدر سهم جي اف اتش قائمة الاسهم الرابحة، بعد ارتفاع سعره 1.01 في المئة، وصولاً إلى 70 فلساً، من تداول 598 ألف سهم، بلغت قيمتها 41 ألف دينار جاءت من خلال 34 صفقة.

وسجل سهم هيومن سوفت أكبر خسارة بين الاسهم، بعد تراجع سعره 3 في المئة، هبوطا إلى 3.075 فلس، من تداول 230 ألف سهم، قيمتها 718 ألف دينار.

وحقق سهم «بيتك» أكبر سيولة متداولة بلغت 5.77 مليون دينار، ارتفع سعره خلالها 0.29 في المئة الى 688 فلساً، تلاه سهم وطني بسيولة 4.4 مليون دينار جاءت من تداول 4.5 مليون سهم.