شكرا لقرائتكم خبر عن دار الأركان في هدنة لالتقاط الأنفاس – تحليل صباحي - 19-06-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم على اثر ثبات مستوى المقاومة 12.27 ، هذا المستوى الذي يمثل نسبة 61.8% من مستويات فيبوناتشي التصحيحية للموجة الهابطة على المدى المتوسط (من 14.76 إلى 8.24) ، انخفض سهم دار الأركان للتطوير العقاري (4300) في آخر جلساته ، ليجني أرباح ارتفاعاته الأخيرة على المدى القصير ، وليحاول تصريف تشبعه الشرائي الواضح بمؤشرات القوة النسبية ، واكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على الارتفاع من جديد ، في ظل استمرار الدعم الإيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة .

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ولهذا تشير توقعاتنا إلى ترجيح ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة ، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة 12.27 ، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة التالي عند 13.36 الذي يمثل نسبة 78.6% من نفس المستويات التصحيحية .

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 11.50 ومستوى المقاومة 13.00 .