شكرا لقرائتكم خبر عن تدشين أول محطة لتزويد السيارات بالهيدروجين في السعودية والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دشنت «أرامكو» السعودية، وشركة «أير برودكتس» الأمريكية، أمس، أول محطة لتزويد السيارات بوقود الهيدروجين في وادي الظهران للتقنية شرق المملكة.

وقالت «أرامكو»، في بيان لها أمس، إن «هذه المحطة التجريبية تعمل على تزويد هيدروجين مضغوط عالي النقاء لأسطول مبدئي من السيارات الكهربائية من نوع «تويوتا ميراي»، التي تعمل بخلايا الوقود الهيدروجيني». (د.ب.أ)

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