الصندوق الصناعي يتفاهم مع سوميتومو المصرفية لتفعيل دور المستثمرين اليابانيين

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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وقع صندوق التنمية الصناعية السعودي بالعاصمة اليابانية طوكيو مذكرة تفاهم مع مجموعة سوميتومو ميتسوي المصرفية اليابانية (SMBC) بحضور المدير العام للصندوق الصناعي، الدكتور إبراهيم المعجل، ونائب رئيس المجموعة، ماساهيكو أوشيما، لتعزيز حجم التبادل التجاري والاستثماري وبحث مجالات التعاون المشترك.

وتهدف المذكرة التي وقعها من جانب الصندوق مستشار المدير العام عبدالعزيز الزيد، ومن مجموعة سوميتومو ميتسوي توستورو أمادا مسؤول أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، إلى تعزيز العلاقات بين الصندوق الصناعي ومجموعة SMBC في دعم توسع عملاء المجموعة في السوق السعودية وفتح المزيد من المجالات أمام الاستثمارات اليابانية، إلى جانب تقديم (SMBC) المشورة للصندوق الصناعي في الأدوار الحديثة لإدارات (العلاقات، والمحافظ، والمخاطر)، فضلا عن تعزيز فرص التدريب من خلال ورش العمل والمؤتمرات والندوات.

وقال المعجل إن الشراكة مع مجموعات مصرفية مثل SMBC التي تعد أحد أكبر مصارف تمويل المشاريع في العالم، ستضيف قيمة كبيرة لدعم الصندوق في تحقيق خططه لتمكين المستثمر عبر المساهمة في توفير بيئة جاذبة للاستثمارات الصناعية.