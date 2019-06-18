شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لسعر اللايتكوين 18-06-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يواجه سعر اللايتكوين ضغط سلبي ليكسر مستوى 133.00 ويستقر دونه، مما يستوجب الانتباه من التداولات القادمة، حيث إن مواصلة الانخفاض وكسر مستوى 126.30 سيضع السعر تحت مزيد من الضغط السلبي ويحوّل المسار اللحظي وقصير الأمد نحو الانخفاض، بينما يحتاج السعر للتداول فوق 133.00 من جديد لتعزيز التوقعات باستمرار الاتجاه الرئيسي الصاعد الذي يتواجد هدفه التالي عند 158.50.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 130.00 والمقاومة 145.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد