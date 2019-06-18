هيئة كهرباء ومياه دبي الأولى عالمياً في استمرارية الأعمال والمرونة المؤسسية لعام 2019

دبي - الخليج 365 :

تأكيداً لريادتها في مجال استمرارية الأعمال والمرونة المؤسسية، فازت هيئة كهرباء ومياه دبي بجائزة استمرارية الأعمال والمرونة المؤسسية لعام 2019 من مجلة (CIR) البريطانية الرائدة في مجال استمرارية الأعمال والتأمين والمخاطر، وتعد الهيئة المؤسسة الخدماتية الوحيدة على مستوى العالم التي تفوز بهذه الجائزة المرموقة. وقد أشاد سعادة/ سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، بفوز هيئة كهرباء ومياه دبي بهذه الجائزة، مشيراً إلى أن حصول الهيئة على هذه الجائزة يؤكد ريادتها العالمية في مجال استمرارية الأعمال وإدارة المخاطر والمرونة المؤسسية في إطار رؤيتها كمؤسسة رائدة عالمياً مستدامة ومبتكرة.

وأضاف سعادة الطاير: "نعمل في الهيئة في إطار رؤية وتوجيهات سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، لتحقيق التميز في جميع مجالات عملنا، وقد قطعت الهيئة شوطاً كبيراً في مجال استمرارية الأعمال والمرونة المؤسسية في ظل سعيها لمواكبة التغيرات المتسارعة التي تشهدها بيئة الأعمال الحديثة في القطاعين الخاص والعام. كما نحرص على توفير التدريب اللازم لموظفي الهيئة في مجالات إدارة المخاطر واستمرارية الأعمال لتعزيز قدراتهم في تحديد المخاطر ووضع الخطط الاستباقية للأزمات لمنع حدوثها أو التخفيف من آثارها في حال حدوثها، لضمان توفير خدمات الكهرباء والمياه لأكثر من 900 ألف متعامل في دبي وفق أعلى مستويات الكفاءة والاعتمادية والجودة. وتتبنى الهيئة نظاماً دقيقاً لحوكمة إدارة المخاطر المؤسسية وتعمل على تعزيز مرونتها من خلال تطوير قدراتها للتنبؤ بالمخاطر والاستعداد للتغيرات، وأسهمت هذه الجهود في تحقيق الهيئة أرقاماً قياسية عالمية تتفوق على نظيراتها على مستوى العالم، وأصبحت الممارسات التي تطبقها الهيئة مرجعاً للمؤسسات الخدماتية حول العالم، وقد حافظت دولة الإمارات العربية المتحدة، ممثلة بهيئة كهرباء ومياه دبي، وللعام الثاني على التوالي، على المرتبة الأولى عالمياً في الحصول على الكهرباء بحسب تقـــرير البنك الدولي لممارسة أنشطة الأعمال 2019، وبعلامة كاملة في جميع مؤشرات المحور".

تسلم الجائزة السيد عبدالرحمن الجامع، نائب الرئيس - الاستراتيجية والمخاطر والمرونة المؤسسية في هيئة كهرباء ومياه دبي، وذلك خلال حفل أقيم في فندق ماريوت في لندن.

وأشارت خولة المهيري، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع الاستراتيجية والاتصال الحكومي في هيئة كهرباء ومياه دبي، إلى أن الهيئة وقعت اتفاقية للتعاون مع المعهد البريطاني للمعايير لتطوير معيار(PAS 60518:2020) الخاص بإدارة المخاطر في قطاع الطاقة والمؤسسات الخدماتية، ويعد أول معيار من نوعه في العالم، وسيشكل مرجعاً إرشادياً في قطاع الطاقة والمؤسسات الخدماتية. وشكل المعيار الجديد إضافة مهمة لجهود ترسيخ مفاهيم إدارة المخاطر الفعالة وضمان استمرارية الأعمال والتعامل مع الطوارئ بأعلى قدر ممكن من المهنية والكفاءة.

يشار إلى أن هيئة كهرباء ومياه دبي تعد المؤسسة الأولى على مستوى الشرق الأوسط في تطبيق نظام "إس ايه بي لإدارة المخاطر 10.1"، وتتبنى أفضل الممارسات العالمية المستقاة من شهادة (الأيزو 31000)، كما حصلت على اعتماد المعيار الدولي لإدارة استمرارية الأعمال (أيزو 22301) لتكون أول مؤسسة خدماتية في قطاع الكهرباء والمياه تحصل على هذه الشهادة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لعملياتها المتكاملة.