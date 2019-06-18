شكرا لقرائتكم خبر عن «هواوي» تعلن خفض الإنتاج بـ 30 مليار دولار في 2019-2020 والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن مؤسس «هواوي»، أمس، أن مجموعة الاتصالات الصينية ستخفض إنتاجها خلال العامين المقبلين، مؤكداً أن مبيعاتها من الهواتف الذكية في الخارج تراجعت بنسبة 40% هذه السنة. وقال رين زينغفي خلال اجتماع في مقر الشركة في مدينة شينزين «خلال العامين المقبلين، ستخفض الشركة إنتاجها بثلاثين مليار دولار».

(أ.ف.ب)

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