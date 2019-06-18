النفط يتراجع.. و«أوبك» نحو تمديد خفض الإنتاج



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تراجعت أسعار النفط أكثر من 1% أمس، حيث بدأت علامات التباطؤ الاقتصادي وسط النزاعات التجارية العالمية تطغى على مخاوف المعروض التي أججها الهجوم على ناقلتي نفط في خليج عمان الأسبوع الماضي.

ونزلت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت 68 سنتا أو 1.1% إلى 61.33 دولار،

وهبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 58 سنتا أو 1.1% إلى 51.93 دولار للبرميل.

من جهته قال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح، إن من المهم جداً للاقتصاد العالمي الإبقاء على ممرات الشحن مفتوحة للنفط وغيره من إمدادات الطاقة، بعد الهجوم على ناقلات في الشرق الأوسط الأسبوع الماضي.

وذكر الفالح أن جميع الدول يجب أن تتعاون في هذه المسألة لضمان استقرار الإمدادات. ولم يحدد الوزير أي خطوات ملموسة يجري اتخاذها بعد الهجمات التي ألحقت أضراراً بناقلتي نفط في 13 يونيو/‏‏‏‏حزيران.

وأضاف أنه يتوقع أن تجتمع منظمة (أوبك) وغيرها من المنتجين بمن فيهم روسيا في الأسبوع الأول من يوليو/‏‏‏‏تموز لبحث تمديد العمل باتفاق خفض إنتاج النفط.

وأشار إلى أن أوبك تتجه صوب التوافق على تمديد الاتفاق.

وقال الفالح إن نمو الطلب على النفط تماسك رغم النزاعات التجارية التي تسببت في اضطراب الأسواق المالية، متوقعاً أن يتجاوز الطلب العالمي 100 مليون برميل يومياً هذا العام.