«دبي للسلع» يطلق عروضاً للشركات الصغيرة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أعلن مركز دبي للسلع المتعددة، المنطقة الحرة الرائدة على مستوى العالم، عن إطلاق حزمة تسهيل إجراءات تأسيس الأعمال حصرياً على مستوى السكّان الجدد أو المقيمين في منطقة أبراج بحيرات جميرا، حيث سيحصلون بموجبها ابتداء من يونيو 2019 على خصم في كلفة تأسيس الأعمال بنسبة 40% عند تسجيل شركة جديدة.

وبهذه المناسبة، قالت فريال أحمدي، الرئيس التنفيذي للعمليات في مركز دبي للسلع المتعددة: «تُعد المرونة من بين أبرز العوامل الرئيسية عند بدء تأسيس الأعمال. ومن خلال إطلاق هذه الحزمة الحصرية، فإننا نأمل مساعدة روّاد الأعمال والموظفين المستقلين ممن يطمحون إلى ترجمة أفكارهم في مشاريع ناجحة. وتحتضن أبراج بحيرات جميرا حالياً مجتمعاً واسعاً يضم أكثر من 100 ألف شخص، ونحن متأكدون أن هناك الآلاف منهم يمتلكون أفكار أعمال رائعة بحاجة إلى الدعم».

وأضافت أحمدي: «نحن على ثقة بأن هذه الحزمة الجديدة ستعزز جاذبية أبراج بحيرات جميرا لتواصل مكانتها المرموقة كوجهة مميّزة لريادة الأعمال والابتكار، وبالتالي ستدعم استراتيجية تنويع الاقتصاد الوطني بشكل عام».