شكرا لقرائتكم خبر عن الامتياز يتصدر قائمة الأكثر تداولاً ويغلق بلا تغيير – تحليل صباحي – 17-06-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أغلق سهم شركة الامتياز للاستثمار (ALIMTIAZ) على عدم تغيير في آخر جلساته ، وذلك على اثر استناده لمستوى الدعم 130.00 ، بالتزامن مع استناده أيضاً لدعم المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، مصحوباً بارتفاع كبير في أحجام التداول ، جعلته يتصدر قائمة الأكثر تداولاً ، وسط تداولاته باتجاه جانبي على المدى المتوسط ، أمام توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية . Advertisements لهذا وطيلة ثبات مستوى الدعم 130.00 نتوقع للسهم الارتفاع خلال تداولاته القادمة ، ليستهدف مستوى المقاومة 135.0 . نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 126.00 المقاومة 134.00 .

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