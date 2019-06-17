أسعار العملات الأجنبية اليوم

الموجز - كتب - محمد علي هـاشم استقرار أسعار العملات الأجنبية نسبياً أمام الجنيه المصري ، وفيما يلي بيان بأسعار بعض العملات مقابل الجنيه المصري . وجاءت الأسعار كالتالي : يورو​ شراء : 18.71

بيع: 18.83 دولار أمريكى

شراء : 16.69

بيع : ​ 16.79 جنيه إسترلينى​

شراء : 21.02

بيع : 21.15 Advertisements فرنك سويسرى​

شراء : 16.71

بيع : 16.81 اليوان الصينى​

شراء : 2.41

بيع : 2.42 100 ين يابانى

شراء : 15.37

بيع : 15.47 ريال سعودى​

شراء : 4.45

بيع : 4.47 دينار كويتى​

شراء : 54.94

بيع : 55.30 درهم اماراتى​

شراء : 4.54

بيع : 4.57

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