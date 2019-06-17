«أسمنت رأس الخيمة» الأكثر تداولاً بـ 11.5 مليون

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي:”الخليج 365”

انخفض مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 0.17% إلى مستوى 4955.26 نقطة، متأثراً بتراجع أسهم شركات الاتصالات والعقار والاستثمار والخدمات.

شهد السوق تداول 41.6 مليون سهم، بقيمة إجمالية بلغت 51 مليون درهم، نفذت من خلال 607 صفقات، وجرى تداول أسهم 22 شركة، وارتفعت أسعار أسهم 7 شركات، فيما تراجعت أسعار أسهم 9 شركات.

وتصدر سهم «أسمنت رأس الخيمة» التداولات بقيمة 11.5 مليون درهم، وأغلق مستقراً عند 0.55 درهم، تلاه سهم «أبوظبي الأول» بسيولة بقيمة 7.4 مليون درهم، منخفضاً بنسبة 0.13% ومغلقاً عند 14.86 درهم، ثم سهم «أبوظبي التجاري» بتداولات بقيمة 6.37 مليون درهم، وزاد بنسبة 1.57% إلى 8.43 درهم.

وكان أكبر الرابحين سهم «طاقة» بنسبة ارتفاع 7.27% ليغلق عند 0.87 درهم، تلاه سهم «العالمية القابضة»، الذي أغلق مرتفعاً بنسبة 5.11% عند 1.05 درهم، ثم سهم «سيراميك رأس الخيمة» بصعوده بنسبة 2.7% إلى 1.52 درهم.

وبالعكس، انخفض سهم «الجرافات البحرية»، بنسبة 9.91% إلى 3 دراهم، تلاه سهم «أركان» بنزوله 2.19% وإغلاقه عند 0.45 درهم، ثم سهم «الدار» ونزل بنسبة 1.65% إلى 1.79 درهم.