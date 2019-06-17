سلوفينيا تستعرض سياحة النحل في «إكسبو 2020 دبي»

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

تعد سلوفينيا منزلاً ل10,000 مربي للنحل و12,500 منحل وما يقارب 170,000 مستعمرة نحل. ولعب النحل دوراً مهماً في الثقافة السلوفينية عبر القرون، وتحتضن دولة سلوفينياً أنشطة عدة متعلقة بالنحل، من التدليك بالنحل واستنشاق هواء الخلية المنعش إلى المبيت ليلاً في خليتك الخاصة. تمتلك سلوفينياً علاقة ثقافية وطيدة مع النحل، ولذلك فإن جناح سلوفينيا في إكسبو 2020 دبي سيعرض الدولة كالعاصمة الخضراء في أوروبا، بكونها تقع ما بين تضاريس مختلفة ومتنوعة.

في الفترة ما قبل إكسبو 2020، يشجع مكتب السياحة السلوفيني السياح من الخليج والشرق الأوسط على زيارة سلوفينيا والاستمتاع بتجارب تدور حول ثقافة النحل وصناعة العسل.

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