رواد عالميون يبحثون المسؤولية الاجتماعية واستدامة الأعمال في المؤتمر العالمي الرابع للتنظيم والإدارة

أبوظبي - الخليج 365 :

نظمت كلية إدارة الأعمال في جامعة أبوظبي الدورة الرابعة من المؤتمر العالمي للتنظيم والإدارة (ICOM 2019) الذي انطلقت فعالياته، التي استمرت على مدى يومين، في العاصمة أبوظبي بالتعاون مع المعهد العالمي لحوكمة الشركات في الولايات المتحدة الأمريكية تحت شعار "المسؤولية الاجتماعية للشركات والاستدامة والأخلاقيات المهنية والحوكمة".

وركز المؤتمر على السبل المتعددة لتعزيز قيم المسؤولية المجتمعية للشركات وتوظيفها لتمكين المؤسسات من تحقيق أهداف أعمالها، حيث شهد المؤتمر عرض حوالي 120 ورقة بحثية ضمن 21 جلسة مختلفة تحت 13 محوراً، بما في ذلك التطوير المستدام والإدارة والحوكمة وريادة الأعمال وإدارة الابتكار وغيرها من الموضوعات.

وقال البروفيسور وقار أحمد، مدير جامعة أبوظبي في الكلمة الافتتاحية: "نعتز باستضافة هذا المؤتمر بالتعاون مع المعهد العالمي لحوكمة الشركات، حيث استطاع أن يفتح المجال أمام أفكار جديدة وتبادل المعارف والخبرات، كما استطاع المؤتمر منذ انطلاقه أن يقدم منصة للأكاديميين على مستوى العالم من خلال تسليط الضوء على ممارسات ريادة الأعمال الهامة بما في ذلك المسؤولية الاجتماعية وأخلاقيات الأعمال والحوكمة."

وتقدم وقار بالشكر الجزيل إلى المشاركين في المؤتمر وكل من ساهم في إنجاح فعالياته.

واستقطب المؤتمر 120 مشاركاً من 72 جامعة دولية ومحلية من 32 بلداً، وضمت قائمة المشاركين نخبة من الاأكاديميين لمعروفين وصناع القرار ورواد الأعمال، وشملت فعالياته عروضاً تقديمية رئيسية وندوات وورش عمل.

وضم المؤتمر متحدثين رئيسيين: البروفيسور موريزيو زولو، أستاذ الاستراتيجية والاستدامة والمدير العلمي في مركز ليوناردو في كلية إمبريال كوليدج لندن للإدارة، والذي استعرض أهمية المسؤولية الاجتماعية والاستدامة للشركات الخاصة والعامة ومجتمعاتها، وركز على حاجة الشركات لنهج استراتيجي شامل لتنفيذ المسؤولية الاجتماعية لتحقيق الأثر المنشود على كافة الأطراف ذات الصلة.

Advertisements

وأما المتحدث الرئيسي الثاني، فكان البروفيسورة إليزابيث فروليش، رئيس كلية كولون للإدارة وأستاذة إدارة الموارد التي ناقشت التحديات والفرص التي تواجهها سلاسل الإمداد المستدام، مركزة على المشتريات الصديقة للبيئة للمؤسسات.

من جهتها، قالت الدكتورة شيرين فاروق مساعد نائب مدير جامعة أبوظبي للبرامج الأكاديمية ورئيسة اللجنة المنظمة للمؤتمر: "سعداء باختيار جامعة أبوظبي لتنظيم هذا المؤتمر بالتعاون مع المعهد العالمي لحوكمة الشركات بالولايات المتحدة الأمريكية، حيث شهدت نسخة هذا العام من المؤتمر استقطاب وفود من مختلف أنحاء العالم وللمرة الأولى. وجاء تنظيم المؤتمر كجزء من الجهود الكبيرة التي تبذلها جامعة أبوظبي لتعزيز البحوث التطبيقية وتوفير تجربة أكاديمية متميزة وشاملة للطلبة بما يتماشى مع الاستراتيجية الحكومية القائمة على بناء منظومة أعمال مستدامة في دولة الإمارات العربية المتحدة."

وتم على هامش المؤتمر إقامة عدة فعاليات كالجلسة الخاصة لطلبة الدكتوراه التي استعرضوا خلالها أبحاثهم العلمية أمام لجنة مكونة من نخبة من الأكاديميين الدوليين بالتعاون مع برنامج الدكتواره في إدارة الأعمال في جامعة أبوظبي. وأدار الجلسة الدكتور توماس كلارك من جامعة سيدني للتكنولوجيا في استراليا، وخلال الجلسة النقاشية، انعقدت ندوة وورش عمل لمناقشة أبحاث الطلبة وتقديم التوصيات التي تمكنهم من تحسين جودة أبحاثهم.

هذا بالإضافة لتنظيم جلسة خاصة بعنوان مستقبل الشركات والاستدامة من خلال إطلاق كتاب بعنوان "دليل أكسفورد للشركات The Oxford Handbook of the Corporation" الذي ناقشه مؤلفه الدكتور توماس كلارك مع عميد كلية الإدارة في جامعة أبوظبي البرفيسور كريستوس بيلتيس.

وجاء اختيار جامعة أبوظبي من مكتب المؤتمرات والفعاليات بدائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي لتنظيم المؤتمر في نسخته الرابعة بالتعاون مع المعهد الدولي لحوكمة الشركات في الولايات المتحدة الأمريكية، الذي يُعنى بتعزيز حوكمة الشركات ودمج المسؤولية الاجتماعية في الممارسات الإدارية والتعليم والتطوير.

وتم خلال المؤتمر تكريم 13 بحثاً مختاراً، وكان من بين المكرمين الشيخة الدكتورة موزة بنت طحنون آل نهيان من جامعة أبوظبي، ببحث حمل عنوان "اختيار طريقة تسليم مشاريع البنية التحتية الكبيرة في دولة الإمارات العربية المتحدة". وضمت قائمة المكرمين أيضاً سيسيليا مارشي من جامعة بوكوني في إيطاليا عن مشروعها البحثي "عروض العملة الأولية: وجهان لعملة واحدة - كيف يؤثر التكامل بين التكنولوجيا وأداء الأعمال على أداء العملات الرقمية"، وكذلك أحمد همامي، من جامعة كونكورديا، كندا حول "تدقيق الجودة والإفصاح البيئي والاجتماعي والحوكمة وكفاءة الاستثمار الثابت: دليل من كندا"، بالإضافة إلى ذلك، تم تكريم ماريا مولينا دومين من كلية لندن للاقتصاد، المملكة المتحدة على مشروعها البحثي بعنوان "ما يكشفه تويتر عن سمعة الشركة وإنتاجيتها".