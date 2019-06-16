تخفيض أجور الحاويات بميناء ينبع الصناعي بنسب تصل لـ57%

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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وافق مجلس إدارة الهيئة العامة للموانئ على تخفيض أجور المناولة وتعديل فترات التخزين للحاويات وأجور الخدمات البحرية لسفن الحاويات بميناء الملك فهد الصناعي بينبع بنسب تصل إلى 57.5%، بهدف استغلال البنية التحتية في الموانئ والاستخدام الأمثل لطاقتها الفائضة.
ووفقا للقرار فقد تم تخفيض أجور مناولة الحاويات بميناء الملك فهد الصناعي بينبع بنسبة 57.5%، كما تضمن القرار أيضا تعديل قيم وفترات أجور التخزين للحاويات الفارغة التي تحصل من مالك أو وكيل السفينة، حيث تم زيادة فترة التخزين المجانية إلى 30 يوما من تاريخ تفريغ الحاوية أو دخولها الدائرة الجمركية، وشمل التعديل أيضا الحاويات المعبأة والفارغة التي تحصل أجور تخزينها من صاحب البضاعة لتصل إلى 30 يوما.
كما وافق المجلس على تخفيض أجور مناولة الحاويات الصادرة فارغة من ميناء جدة الإسلامي والمتوجهة إلى ميناء الملك فهد الصناعي بينبع بنسبة تخفيض تصل إلى 50% للحاوية من قيمة الأجر الأساسي، وذلك لتوفير الحاويات الفارغة للمصدرين السعوديين في ينبع.
وتضمن القرار تخفيض أجور الخدمات البحرية لسفن نقل الحاويات ومن بينها أجور إرشاد وربط وفك وخدمات برج المراقبة البحرية بما في ذلك استخدام القاطرات واللنشات سواء لربط الحبال أو للإرشاد في حالتي القدوم والمغادرة والانتقال من رصيف لآخر داخل منطقة الميناء.
ميناء ينبع الصناعي:
- يعد الأكبر في المنطقة من حيث تحميل الزيت الخام والمنتجات المكررة
- يمثل البوابة الرئيسة لمنطقة المدينة المنورة ومشروعي البحر الأحمر ونيوم
- زيادة فترة التخزين المجانية إلى 30 يوما
- تخفيض أجور مناولة الحاويات الصادرة فارغة من ميناء جدة 50%
- تخفيض أجور الخدمات البحرية لسفن نقل الحاويات
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