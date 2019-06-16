طرح مشروع إنشاء مدينة تمور عالمية في المدينة للمستثمرين

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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طرحت وزارة البيئة والمياه والزراعة أمام المستثمرين مشروعا نوعيا لإنشاء وتطوير مدينة تمور عالمية متكاملة الخدمات بمنطقة المدينة المنورة، لتكون وجهة محلية وعالمية لتجارة وتصنيع وتصدير تمور المملكة إلى دول العالم.

وأوضحت الوزارة في بيان أمس أن المشروع يهدف إلى دعم تجارة وتصنيع وتصدير تمور المدينة المنورة والمدن الأخرى، ورفع مستوى القدرة التشغيلية للصناعات التحويلية للتمور، بما فيها الاستفادة من بقايا النخيل في صناعات تحويلية ذات عائد استثماري، وخلق وظائف لأبناء المنطقة، إضافة إلى أن المشروع يعزز الاستفادة من مكانة وتميز تمور المملكة عموما والمدينة المنورة بشكل خاص، مما يؤدي إلى رفع النمو الاقتصادي والإنفاق المحلي.

وذكرت الوزارة أن مساحة المشروع تبلغ 1,089,441 مترا مربعا، مؤكدة أن المشروع يتميز بموقعه جنوب المدينة المنورة، حيث يبعد عن المسجد النبوي مسافة 7 كلم، وعن مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز مسافة 17 كلم، بالقرب من الأسواق والخدمات ويسهل الوصول إليه من طريق الملك عبدالله الدائري.

ودعت الوزارة المستثمرين الراغبين في المنافسة ومعرفة المزيد عن المشروع، إلى تقديم العروض عبر منصة اعتماد، وذلك قبل 16 يوليو 2019.

مدينة تمور عالمية بالمدينة

مساحة المشروع: 1,089,441 مترا مربعا

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يقع جنوب المدينة المنورة

يبعد 7 كلم عن المسجد النبوي

يبعد 17 كلم عن المطار

قريب من الأسواق والخدمات

تقديم العروض: عبر منصة اعتماد

آخر موعد 16 يوليو 2019

أهداف المشروع: