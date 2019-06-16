بعد التراجع الكبير.. ارتفاع أسعار الذهب اليوم الأحد

كتب: ضياء السقا
ارتفعت أسعار الذهب، في السوق المصري، اليوم الأحد، بمقدار جنيهين، بالمقارنة بأسعار أمس.
ويأتي الارتفاع، بعد التراجع العالمي، أمس، حيث ساعدت بيانات قوية لمبيعات التجزئة في الولايات المتحدة في انحسار المخاوف من تباطؤ الاقتصاد في الربع الثاني من العام.
وبحسب رويترز، أنهى الذهب للبيع الفوري جلسة التداول منخفضا 0.06% عند 1341.14 دولار للأوقية (الأونصة) بعد أن كان قفز إلى 1358.04 دولار وهو أعلى مستوى له منذ 14 شهرا.
وكانت أسعار الذهب قد قفزت أول أمس ما يزيد عن 1% خلال تعاملات الجمعة، ليتجاوز المستوى الرئيسي البالغ 1350 دولارا للمرة الأولى منذ منتصف أبريل من العام الماضي، أي منذ 14 شهرا.
وقفزت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 1.2% إلى 1359.50 دولار للأوقية.
وجاء متوسط أسعار الذهب في الأسواق المصرية اليوم كالتالي:
عيار 18 بـ 541 جنيها للجرام
عيار 21 بـ 631 جنيها للجرام
عيار 24 بـ 721 جنيها للجرام
سعر أوقية الذهب 22,441 جنيه
سعر جنيه الذهب 5,051 جنيه
سعر كيلو الذهب 721,585 جنيه
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