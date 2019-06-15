تأثيرات العرض والطلب تعطي أفضلية للمستوردين

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

أثبتت المسارات التي سجلتها أسواق النفط العالمية، أن الأسعار المتداولة تعد انعكاساً لحزمة كبيرة ومتداخلة من التأثيرات الحقيقية والتأثيرات المفتعلة، فلا مكان للتوازن على الأسعار، وعلى قوى العرض والطلب، وأن قوى العرض والطلب ليست هي الأساس لتحديد السعر العادل لهذه السلعة، وبالتالي فإن الاتجاه إلى فرض التوازن أو بذل الجهود بهذا الاتجاه جديرة بالاحترام، إلا أنها ستكون معاكسة للتيار وتوجهات غالبية اللاعبين المؤثرين.

وتبدو الصورة أكثر إيجابية إذا ما أُفسح المجال لقوى السوق لتقول كلمتها، لتعكس إجمالي التحركات والقرارات الأسعار العادلة دون تدخل، ما سينعكس إيجاباً على المنتجين، ويخفف الأبعاد الاقتصادية عنهم، فيما سيكون عادلاً على الجهة المقابلة؛ كونها تعد انعكاساً لأسواق تتمتع بالكفاءة ضمن المفهوم العام.

وقال تقرير شركة نفط الهلال الأسبوعي، إنه من الصعب تحديد معدلات نمو الاقتصاد العالمي أو تحقيق معدلات النمو المستهدفة، في ظل تخفيض صندوق النقد الدولي تقديراته لمعدلات النمو للاقتصاد العالمي خلال عام 2019 إلى 3.3 في المئة، مقارنة ب 3.6 في المئة خلال عام 2018، وأربعة في المئة خلال عام 2017، رغم بقاء أسعار النفط منخفضة، في المقابل تعتمد الاقتصادات الكبرى سياسات هجومية، تستهدف الكثير من المؤشرات المالية والاقتصادية؛ لتحقيقها من خلال فتح أسواق جديدة، وتداول المزيد من السلع، وبالتالي فإن الأسعار المنخفضة للنفط لن تؤدي إلى تحقيقها، كما أن الأسعار المرتفعة تشكل عائقاً أمامها، أي أن سلعة النفط يجب أن تُعامل معاملة السلع الأخرى المتداولة على المستوى العالمي، وتتداول بها بالأسعار العادلة التي تفرضها قوى السوق والعرض والطلب والمنافسة في كافة الظروف دون تدخل من المنتجين أو المستهلكين.

وأوضح تقرير نفط الهلال إن عوامل المنافسة باتت تدفع باتجاه المزيد من التوترات التجارية، وترفع من مستوى التشاؤم، بشأن نمو الاقتصاد العالمي، إضافة إلى سياسات التشدد على السياسات النقدية، والاتجاه إلى مزيد من رفع أسعار الفائدة، والتي تُعّدُ من أهم عوامل دفع الاقتصاد العالمي للدخول في حالة من التباطؤ على النشاط الاقتصادي أو نحو الركود الاقتصادي، وبالتالي فإن تحقيق توازن سوق الطاقة يبدو في غير مكانه عند مستوى معقد من المؤثرات واللاعبين غير النظاميين، أي أن الوصول إلى مستوى جيد من التوازن يجب أن يكون وفق خطوط عامة تم الاتفاق عليها من قبل المنتجين والمستوردين مسبقاً، وليس تبعاً للظروف الآنية اليومية التي تنتجها الأحداث والتطورات العالمية بشكل يومي، والتي لم تؤد إلى شيء منذ البداية وحتى اللحظة.

يذكر هنا أن الخطط والاستراتيجيات، ذات العلاقة بتحقيق التوازن لدى أسواق الطاقة العالمية، لم تبصر النور في ظروف ومسارات التراجع العميق لأسعار النفط والتقلب المتواصل، الأمر الذي يعني عدم وجود توازن في الأساس؛ بل تعتمد اللاتوزان في كافة تحركاتها، وبالتالي فتحقيق التوازن يتطلب وجود خطط واستراتيجيات؛ لحماية الأسواق والأسعار في كلا الاتجاهين؛ وعند سقوف متفق عليها مسبقاً بين كبار المنتجين والمستهلكين؛ مع المحافظة على حقوق صغار المنتجين والمستهلكين بنفس الوقت.