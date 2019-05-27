شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تصدر 1.6 مليون طن موالح بـ618 مليون دولار فى 8 أشهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صدرت مصر 1.6 مليون طن موالح إلى العديد من دول العالم خلال الفترة من شهر سبتمبر 2018، حتى نهاية أبريل 2019 تمثل 48% من كميات الحاصلات الزراعية المصدرة لدول العالم.

وكشف المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية برئاسة النائب عبد الحميد دمرداش، عضو لجنة الزراعة بالبرلمان، أن قيمة الصادرات بلغت نحو 618 مليون دولار تمثل نحو 39% من قيمة الصادرات خلال الفترة.

ويسعى المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية لفتح أسواق جديدة وتحقيق معدلات نمو فى الصادرات الفترة المقبلة.