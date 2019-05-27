الذهب يسجل أعلى مستوى في أسبوع

جدة - عمرو شويل لندن- الخليج 365:

لامس الذهب أعلى مستوى فيما يزيد عن أسبوع اليوم الاثنين نتيجة مخاوف من حرب تجارية طويلة بين الولايات المتحدة والصين أضرت بالمعنويات بينما عززت بيانات أمريكية اقتصادية ضعيفة التوقعات بخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة.

وارتفع الذهب في التعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 1286.21 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0714 بتوقيت جرينتش. وفي وقت سابق من الجلسة، لامس الذهب 1287.32 دولار هو أعلى مستوى منذ 17 مايو أيار.

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وزاد الذهب في التعاملات الآجلة الأمريكية 0.2 بالمئة إلى 1285.60 دولار للأوقية.وأثارت مجموعة من البيانات الضعيفة من الولايات المتحدة في نهاية الأسبوع الماضي مخاوف من أن حربا تجارية طويلة مع الصين بدأت تؤثر على اقتصاد الولايات المتحدة وعززت تكهنات بأن يخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة وهو أمر متوقع إلى حد كبير.

وفي مطلع الأسبوع، شكا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من جديد من أن سياسات مجلس الاحتياطي تحول دون تحقيق النمو الاقتصادي أقصى نتائج ممكنة.

ويكافح الدولار أمام سلة من ست عملات رئيسية بعدما نزل من أعلى مستوى في عامين في الجلسة السابقة بسبب الخلاف التجاري الامريكي الصيني ما يجعل الذهب أرخص لحائزي عملات غير الدولار الأمريكي.

وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 0.3 بالمئة إلى 14.61 دولار للأوقية بينما نزل البلاديوم 0.4 بالمئة إلى

1329.90 دولار.وصعد البلاتين 0.3 بالمئة إلى 804.50 دولار للأوقية.