شكرا لقرائتكم خبر عن فيات كرايسلر تؤكد إجراء محادثات اندماج مع رينو الفرنسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت شركة صناعة السيارات الإيطالية فيات كرايسلر اليوم الاثنين، إنها قدمت اقتراحا "باندماج تحولي" لنظيرتها الفرنسية رينو، فى صفقة قد تنشئ شركة عالمية رائدة وتساهم فى معالجة بعض الضعف الذى يعترى رينو وفيات.

وأوضحت "فيات"، أن النشاط المندمج سيكون مملوكا بنسبة 50% لمساهمى فيات كرايسلر و50% لمساهمى رينو.

ويتنامى الضغط للاندماج بين شركات صناعة السيارات مع التحديات التى يواجهها القطاع من السيارات الكهربائية، وتشديد القواعد التنظيمية المتعلقة بالانبعاثات، والتكنولوجيات الجديدة الباهظة التكلفة التى يجرى تطويرها للسيارات المتصلة والسيارات ذاتية القيادة.