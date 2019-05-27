شكرا لقرائتكم 24 في المئة تراجع في السيولة المتداولة في "الكويت" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - الرياض - عبده المهدي | منذ 14 ساعة في 26 مايو 2019 - اخر تحديث في 26 مايو 2019 / 20:31

واصلت بورصة الكويت أدائها المتراجع خلال تعاملاتها اليوم (الأحد)، لليوم الثاني على التوالي، إذ هبطت قيمة الأسهم المتداولة 24 في المئة الى 19 مليون دينار في مقابل 25 مليونا للجلسة السابقة بينما تراجعت الكمية المتداولة 15 في المئة الى 81 مليون سهم في مقابل 96 مليوناً، وهبط عدد الصفقات المنفذة 30 في المئة الى 3168 صفقة.



Advertisements

وصاحب تراجع الاداء، ارتفاعا في مؤشر السوق الاول 0.31 في المئة يعادل 19 نقطة الى 6042 نقطة في مقابل 6023 نقطة، وصعد مؤشر السوق العام 0.23 في المئة تعادل 13 نقطة الى 5592 نقطة، بينما استقر مؤشر السوق الرئيس عند مستوى 4721 نقطة.

أما الأسهم في تعاملات اليوم، نجد تصدر سهم « بنك وربة» الاسهم الرابحة ، بعد ارتفاع سعره 2.63 في المئة، وصولاً إلى 234 فلسا، من تداول 5.1 مليون سهم، بلغت قيمتها 1.18 مليون دينار جاء من خلال 225 صفقة.

وحقق سهم "بوبيان ب" أكبر خسارة بين الاسهم، بعد تراجع سعره 3.93 في المئة، هبوطا إلى 905 فلوس، من تداول 746 ألف سهم، قيمتها 684 ديناراً، نُفذت من خلال 54 صفقة.

وسجل سهم «بيتك» أكبر سيولة متداولة بلغت 3.4 مليون دينار، ارتفع سعره خلالها 0.15 في المئة الى 651 فلس، من تداول 5.3 مليون سهم، تلاه سهم وطني بسيولة 3.3 مليون دينار من تداول 3.5 مليون سهم ارتفع سعره خلالها 0.73 في المئة الى 960 فلساً.