شكرا لقرائتكم خبر عن لو بتشتغل فى السياحة.. 7 معلومات لتصبح مدربا محترفا فى تخصصك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لو "بتشتغل" فى السياحة أمامك فرصة للحصول على تدريبات مكثفة حتى تصبح مدربا محترفا فى مجالك، حيث أعلنت وزارة السياحة أنها بصدد القيام بتأهيل مجموعة من المدربين ومدربى المدربين المحترفين فى المجالات السياحية المختلفة، وذلك لتكوين قاعدة من المدربين الذين يمكن أن يساهموا فى تدريب ورفع كفاءة العاملين بالقطاع.

وقالت وزارة السياحة إن رفع كفاءة العنصر البشرى فى برنامج الإصلاح الهيكلى لتطوير قطاع السياحة يتضمن النهوض بمستوى الخدمة المقدمة لزيادة تنافسية المنتج السياحى، والعمل على زيادة التشغيل فى قطاع السياحة بحيث يوظف فرد من كل أسرة مصرية فيه، وتوفير عمالة مدربة لمقابلة احتياجات سوق العمل.

وإليك تفاصيل البرامج التدريبية:

تتم التدريبات بالتعاون مع الاتحاد المصرى للغرف السياحية ومن خلال المنحة المقدمة من برنامج دعم وتطوير التعليم الفنى والتدريب المهنى TVET.التأهيل عن طريق الموقع الرسمى الاتحاد المصرى للغرف السياحية.الهدف تكوين قاعدة واسعة من المدربين الجدد والكفاءات فى التخصصات السياحية بعد هجرة العديد من العمالة المدربة بالقطاع خلال السنوات الماضية.سيتم البدء فى تدريب مجموعة أولى من هؤلاء المدربين ليتم الاستفادة منهم بعد ذلك فى تدريب مجموعات أكبر.التخصصات المطلوبة للالتحاق بالتأهيل تضمنت الإدارة والإستراتيجية فى قطاع السياحة، والإشراف الداخلى، وصحة وسلامة الغذاء، والمطبخ، والتجهيز والتحضير، والمكاتب الأمامية، ومدربين لقطاع العاديات والسلع السياحية.من شروط الالتحاق ألا تقل خبرة فى التخصص عن 8 سنوات.إجادة تامة لمهارات العرض والحاسب الآلى والتوجيه والإرشاد واللغة الإنجليزية.