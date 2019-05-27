شكرا لقرائتكم خبر عن صعود النفط وسط خفض الإمدادات ومخاوف بشأن الحرب التجارية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفعت أسعار النفط، اليوم الاثنين، بفعل استمرار خفض الإمدادات بقيادة أوبك، لكن خام برنت ظل دون مستوى 70 دولارا للبرميل وسط مخاوف بشأن الحرب التجارية المستمرة بين الولايات المتحدة والصين.
وبحلول الساعة 0021 بتوقيت جرينتش، صعدت العقود الآجلة لخام القياس العالمى برنت 41 سنتا أو 0.6 فى المئة إلى 69.10 دولار للبرميل مقارنة بالإغلاق السابق.
وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى 10 سنتات أو 0.2 فى المئة إلى 58.73 دولار للبرميل.
وقامت مجموعة من المنتجين بقيادة منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) بخفض الإمدادات منذ بداية العام لدعم الأسعار.
لكن مكاسب اليوم الاثنين لم تعوض تراجع الأسبوع الماضى، عندما سجلت العقود الآجلة للنفط الخام أكبر انخفاض فى الأسعار هذا العام وسط مخاوف من أن النزاع التجارى الصينى الأمريكى قد يسرع من تباطؤ الاقتصاد العالمى.
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