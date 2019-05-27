«إنفستكورب» تستحوذ على «ميركوري» للاكتتابات الخاصة



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - المنامة: ”الخليج 365”



أعلنت إنفستكورب عن إبرام اتفاقية نهائية للاستحواذ على شركة «ميركوري كابيتال أدفايزرز»، للاكتتابات الخاصة والاستشارات الاستثمارية للمؤسسات. وفي إطار الصفقة، ستواصل «ميركوري» العمل كشركة مستقلة تحت قيادة فريق إدارتها الحالي. ولم يتم الكشف عن شروط هذه الصفقة وتفاصيلها التي من المتوقع إتمامها خلال الربع الثالث.

تأسست «ميركوري» عام 2003 على يد كلٍ من مايكل ريكياردي، آلان باردي وإنريك كان، وأتمت صفقات اكتتابات خاصة لجمع رؤوس الأموال لعملائها بقيمة تتجاوز 170 مليار دولار. وترتبط اليوم بعلاقات متينة مع أكثر من 2500 مستثمر في مؤسسات من مختلف أنحاء العالم. ويعمل لدى «ميركوري»، وشركاتها التابعة أكثر من 50 موظفاً في 16 مكتباً منتشرة في الأمريكتين وأوروبا والشرق الأوسط وآسيا.